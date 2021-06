Whatsapp fa dietrofront: nessuna conseguenza per chi non accetta la nuova privacy

Whatsapp ha le idee confuse da qualche mese a questa parte. Prima il brusco annuncio dell'imminente cambio di privacy policy che ha fatto scappare a gambe levate un sacco di utenti più o meno paranoici sulla riservatezza dei loro dati; poi ha posticipato il cambio policy a maggio preparando gli utenti con dei banner esplicativi a prova di tonto che spiegavano per filo e per segno che in sostanza sarebbe cambiato poco e nulla per chi avesse accettato il cambiamento, per chi non avesse aggiornato l’app era previsto un lento declino per cui non sarebbe più stata utilizzabile. L’azienda ha fatto sapere che: “date le recenti discussioni con varie autorità ed esperti di privacy, vogliamo chiarire che al momento non abbiamo intenzione di limitare le funzionalità di WhatsApp per coloro che non hanno ancora accettato l’aggiornamento. Invece, continueremo a ricordare agli utenti di tanto in tanto l’aggiornamento e quando le persone scelgono di utilizzare funzionalità opzionali pertinenti, come comunicare con un’azienda che sta ricevendo supporto da Facebook”. Insomma tira aria di confusione, forse vista l’emorragia di utenti fuggiti su Telegram Zuckerberg & friends si sono fatti furbi e hanno corretto il tiro. Ma quando di tratta di Whatsapp la sorpresa è dietro l’angolo; per ora, tanto rumore per nulla.