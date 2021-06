Lattuga e sogni d’oro: il rimedio del sonno proposto su Tik Tok funziona davvero

Tik tok, ormai lo sappiamo è un posto assurdo e bellissimo dove si possono anche imparare cose utili. Ad esempio si può scoprire un utile rimedio contro l’insonnia. A svelarlo è una ragazza londinese di nome Shapla Hoque che ha suggerito a chiunque facesse fatica a trovare sonno la notte di degustare un piacevole infuso di lattuga prima di coricarsi. Nonostante l’iniziale scetticismo che può suscitare il consiglio, in realtà si basa su basi scientifiche. In uno studio del 2017 si è verificato che Lactuca sativa (volgarmente lattuga)ha proprietà sedative-ipnotiche. Ok fa schifo, ma fa bene e non solo al riposo notturno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S H A P L A • H O Q U E (@shapla11)

La lattuga è un integratore naturale con un alto contenuto di sali minerali e ha diverse peculiarità vantaggiose per la salute:

favorisce la regolarità dell’intestino proprio grazie a alla sua blanda attività lassativa

riduce il gonfiore addominale e il meteorismo

stimola la diuresi

è ricco di antiossidanti

Un elisir magico insomma. Lo potete gustare facendo bollire 200 ml di acqua (una tazza circa) con un piccolo manigotto lavato e tagliato. Lo lasciate in infusione per qualche minuto e poi buon appetito e sogni d’oro!