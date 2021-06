Luca Argentero ha pronunciato il fatidico sì: ecco la prima foto degli sposi

Si spengono le speranze di tutte le donne che da anni sognano di mettere le mani sul bellissimo Luca Argentero: lui e Cristina Marino si sono sposati nel più assoluto riserbo, neanche facessero qualcosa di male. D’altronde Argentero è sempre stato un tipo molto riservato. Il matrimonio è stato celebrato sabato scorso con rito civile a Città della Pieve in Umbria e poi la coppia è sgattaiolata in sidecar per le vie della cittadina umbra. A officiare la cerimonia il sindaco Fausto Risini poco dopo le 18 con la sola presenza di due amici milanesi degli sposi come testimoni e un fotografo. La notizia è stata resa pubblica con un video su TikTok che immortalava proprio la corsa in sidecar. Prima del sì, un aperitivo nella residenza dell’attore con una trentina di persone tra parenti e amici, con pochi vip.

Nelle scorse ore è arrivata la fotografia che ufficializza la notizia, a pubblicarla proprio la sposa, via Instagram con tanto di romantica didascalia a corredo: “Ho immaginato molte volte questo giorno, sognavo una vera festa d’amore e, neanche nei sogni più belli, l’ho immaginata così. In un bosco, come nelle migliori favole, sotto gli occhi delle persone più intime, ci siamo promessi amore per sempre”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino)