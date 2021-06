Auguri al bello e tenebroso Johnny Depp: oggi sono 58

Johnny Depp è nato il 9 giugno 1963 a Owensboro, una piccola città del Kentucky, dove ha passato i suoi primi anni di vita prima di trasferirsi nella città costiera di Miramar, in Florida, a causa del lavoro del padre. Depp era molto legato al nonno che gli trasmette la passione per il gospel, ma viene a mancare quando lui ha solo 7 anni; da quel momento il piccolo Johnny diventa un tipo tutto sulle sue a cui piacerà poi sperimentare sostanze ed eccessi di ogni tipo; come ha poi ammesso nel 2004: «Non sono mai stato un cocainomane. Ma ho preso un sacco di droghe e bevuto tanto alcol. Cercavo di stordirmi per non sentire la mia confusione. Era stupido, lo so, ma è una cosa umana». Ma Johnny Depp è soprattutto un grande attore e la lista dei film a cui ha partecipato è pressoché infinita. Tra i tanti riconoscimenti ha ricevuto un Golden Globe come miglior attore nel film musicale Sweeney Todd dopo essere stato candidato 10 volte al premio. Tre sono invece le candidature ricevute negli anni all’Oscar come miglior attore protagonista per La maledizione della prima luna, Neverland - Un sogno per la vita e Sweeney Todd.

Ultimamente purtroppo non lo vediamo spesso sul grande schermo, probabilmente a causa delle sue diatribe personali. Le cause legali che lo vedono imputato hanno costretto la Warner a tagliarlo fuori dal cast di Animali Fantastici 3, ennesimo episodio della saga di Harry Potter tratta dai romanzi di JK Rowling e potrebbero segnare un lento declino della sua carriera. Mal che vada forse lo vedremo riciclarsi come musicista, visto che suonare è un’altra sua grande passione; nel 2015 Depp aveva fondato un gruppo rock con Alice Cooper, un ottimo modo per sfogare la rabbia senza incappare in altre cause legali.