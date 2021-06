Si torna a ballare in discoteca dal 10 luglio

A quanto pare presto si tornerà a ballare: ad annunciarlo è sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Entro il 10 luglio, le discoteche potrebbero riaprire per chi ha il green pass. "Ho appena avuto un colloquio su questo con il ministro Speranza - ha detto Costa - “Questa settimana indicheremo una data in cui le discoteche potranno tornare a fare le loro attività, perché questo settore è ad oggi, rimasto l’unico senza avere una prospettiva e credo sia dovere della politica dare una risposta anche a questo settore. Entro i primi dieci giorni di luglio le discoteche potranno aprire e penso che il criterio del green pass possa esser applicato anche alle discoteche".

Anche il presidente della Regione Liguria, Toti, si è espresso a favore della riapertura: “È un pezzo importante della nostra economia, se i numeri sono questi e siamo in zona bianca credo che respiro vada dato anche lì". Toti intervenendo in una trasmissione televisiva ha spiegato che sarebbe ragionevole andare incontro al settore: "È chiaro e sappiamo tutti quali sono gli estremi se stiamo tutti chiusi in casa da soli il virus è a zero, se stiamo tutti assembrati il virus ha più possibilità di diffondersi. Detto questo i numeri dell’Italia dicono, leggendoli quotidianamente, che un certo prudente ottimismo lo possiamo avere, che la ripartenza del settore turistico è strategica, che l’estate non è una stagione normale ma di particolare importanza. La gente fa le vacanze, spende i propri risparmi, è indispensabile una scelta rapida ma anche lì poi possiamo graduarla". Le discoteche per chi le frequenta sono solo divertimento, ma per chi ci lavora sono una fonte di sostegno.