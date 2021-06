Tragedia in New Mexico: mongolfiera precipita con 5 persone a bordo

Si trattava di un semplice giro turistico in mongolfiera, ma si è trasformato in tragedia. È successo sabato pomeriggio ad Albuquerque, nello stato del New Mexico, in Usa: una mongolfiera ha colpito i cavi elettrici dell’alta tensione ed è precipitata schiantandosi in strada da un’altezza di circa 30 metri. I testimoni da terra hanno visto il pallone precipitare, sgonfio; il cesto che conteneva i passeggeri si è infatti staccato a causa dell’impatto con i cavi, è caduto e ha preso fuoco. Mentre il pallone è poi caduto su alcune case della zona. All’arrivo dei soccorsi quattro persone erano già decedute, una quinta è stata trasportata in ospedale, ma è morta poco dopo a causa delle gravissime condizioni.

L’impatto con i cavi ha inoltre interrotto l’energia elettrica per alcune ore nella zona, lasciando oltre 13 mila persone senza luce. Sull’incidente è stata aperta un’inchiesta e per ora le cause saranno accertate dalla Federal Aviation Administration (FAA) e del National Transportation Safety Board.