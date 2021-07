Oli London e i 18 interventi per diventare coreano: “Sono transrazziale”

“Finalmente sono coreano! Ho effettuato la transizione. Sono così felice di aver completato il mio cambiamento. Sono stato intrappolato per otto anni in un corpo che non era il mio“; con queste parole Oli London ha festeggiato la fine della sua lunga transizione per diventare coreano (da inglese) e per la precisione per assomigliare alla popstar coreana Jimin dei BTS. Tempo fa Oli aveva dichiarato di sentirsi “non binario e coreano”. Ha ammesso di avere molti problemi di identità e di essere transrazziale e di voler per questo affrontare questo importante cambiamento: 18 interventi per 170 mila euro spesi.

Qualcuno lo accusa di appropriazione culturale per essersi cucito addosso la faccia di una nazionalità non sua, ma lui ha dichiarato: “Questa è la mia cultura adesso. Il mio aspetto riflette questa cultura. Alcuni non capiranno, ma per chi ha seguito il mio viaggio negli ultimi otto anni, in cui sono stato molto infelice, questa notizia non suona come una novità”- Oli oggi si chiama Jimin e predilige i pronomi they/them essendo non binario.