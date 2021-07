Selfie sotto la pioggia diventa mortale: 16 morti colpiti da un fulmine

La tragedia è avvenuta a Japur, in India e precisamente in cima alla torre di guardia del Forte Amer, una popolare attrazione turistica cittadina che risale al XII secolo. Alcuni visitatori internazionale ci tenevano a immortalare il momento, seppur sotto la pioggia, ma il gesto è costato loro la vita. Non è così insolito morire fulminati in India, anzi i dati ufficiali parlano di 2000 indiani morti all’anno. Sulla torre si trovavano ventisette persone, sedici sono morte e alcuni sono stati solamente feriti dalla scarica, riuscendo a buttarsi giù dalla Torre e rotolando lungo i pendii della fortezza di Amer. Pare che i turisti intenzionati a farsi i selfie si sarebbero recati sulla torre nonostante stesse già piovendo e, mentre cercavano l'angolazione migliore per scattare le foto, le precipitazioni si sarebbero improvvisamente intensificate.



il motivo per cui si verificano così spesso questi incidenti proprio in India potrebbe essere collegato al fatto che qui molti lavorano all’aria aperta e in ogni condizione climatica, trovandosi così in pericolo. La stagione delle piogge monsoniche negli Stati settentrionali del Rajasthan, dell'Uttar Pradesh e del Madhya Pradesh, quest’anno sta mietendo più vittime del solito. La polizia del subcontinente, oltre ad aggiornare il bollettino di sangue determinato dalle tempeste, sta invitando la popolazione alla massima cautela, sempre. Il governo nazionale indiano, nel frattempo, sta fronteggiando l'emergenza-maltempo preparando risarcimenti rapidi per le famiglie delle vittime di tragedie ambientali, mentre gli esperti del servizio meteorologico di Nuova Delhi fanno notare che da inizio anni ’90 nel subcontinente c’è un aumento di fulmini nell'ordine del 30-40%.