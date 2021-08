Annusa un fiore, ma dopo scopre che è allucinogeno

Una ragazza australiana ha raccontato la sua esperienza involontariamente allucinogena su TikTok: stava andando a una festa insieme a un’amica quando la sua attenzione è stata attratta da un enorme fiore colorato e istintivamente ne ha sniffato il profumo senza sospettare di nulla. Il fiore però non era innocuo, si trattava di una Brugmansia, anche conosciuta come "tromba degli angeli".

"Quando siamo arrivati alla festa di compleanno - ha detto - entrambe ci siamo sentite confuse e prese da un malessere, così siamo andate via. Quando sono tornata a casa e mi sono addormentata - ha proseguito - ho fatto i sogni più strani e folli, ho sperimentato la paralisi del sonno per la prima volta in vita mia". Il fiore che la ragazza ha sniffato contiene la scopolamina, un alcaloide chiamato anche "respiro del diavolo" e utilizzato anche in medicina, soprattutto in Sudamerica. Non è affatto strano quindi che la ragazza abbia avuto i sintomi tipici da intossicazione di questa sostanza: confusione, battiti accelerati, secchezza delle fauci, deliri e allucinazioni, persino la paralisi. Per fortuna al suo risveglio era tornata la normalitò e la ragazza ha deciso di raccontare l'avventura su Tik Tok e riderci su.