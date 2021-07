Cercasi assaggiatore di gelati senza zucchero: ecco l'annuncio

Il marchio inglese Wheyhey, che produce gelati senza zucchero, è alla ricerca di candidati che vogliano prendere parte a uno studio per capire se anche questo tipo di gelati può dare la stessa soddisfazione dei parenti zuccherati. Cosa dovranno fare: mangiarne molti per tutto agosto. Un'offerta di lavoro, davvero unica nel suo genere.

L’annuncio è apparso su Linkedin, il social network dedicato al lavoro, e il profilo ricercato deve avere queste caratteristiche: conoscere l’inglese, avere accesso a una connessione Internet e, ovviamente, essere amante del cibo e soprattutto goloso di gelati. Prima di partire con gli assaggi, il candidato riceverà una formazione completa per allenare le papille gustative e apprendere il vocabolario specifico che servirà a dare dei feedback utili all’azienda, perché dopo ogni assaggio dovrà definire il suo stato di soddisfazione. Il candidato o la candidata deve avere tra i 18 e i 60 anni ed essere in buona salute: niente diabete, obesità o ipertensione. Il lavoro può essere svolto anche da remoto, senza apparenti limitazioni geografiche. Il compenso è di circa 1170 euro, una bella cifra per essere golosi. Il lavoro inizia il primo di agosto, e dura tutto il mese, affrettatevi!