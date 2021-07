Xiao Qiumei sarebbe caduta da una gru mentre era in diretta su Tik Tok, morendo a 23 anni

Xiao Qiumei aveva raggiunto la fama su TikTok proprio grazie al suo lavoro da gruista che l’aveva aiutata a raggiungere i 100 mila follower di seguito. Qualche giorno fa, però, si è spinta oltre; stava eseguendo alcuni passi di danza lassù a 43 metri da terra e deve aver messo il piede in fallo, precipitando in diretta TikTok. Il video ha ripreso il telefono ruotare, le urla e il vuoto. Un episodio terribile che ci ricorda la pericolosità dello smartphone quando diventa più importante di tutto, anche della nostra sicurezza. Il video è rimasto online molte ore prima di essere rimosso. I genitori sostengono che Xiao tenesse il telefono sempre in borsa mentre lavorava e smentiscono la versione dei testimoni che dicono di averla vista con il telefono in mano prima di precipitare, come in effetti ha confermato il video della tragica caduta. L’influencer di 23 anni aveva due bimbi.

Il mestiere dell’inflencer sta diventando sempre più pericoloso se non si pongono dei limiti all’utilizzo costante dello smartphone durante ogni attività, solo per rimanere costantemente connessi.