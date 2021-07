New York: l’app Citizen paga per trasmettere reati ed emergenze in diretta

Leganerd ha illustrato come funziona Citizen l’app che ti paga per streammare a New York (e alcune altre città) avvenimenti importanti come crimini ed emergenze, e ricevere un compenso di 25$ l’ora per la localizzazione di questi eventi o altre attività. Un portavoce dell’app ha spiegato che si tratta di un vero e proprio team al lavoro per Citizen: “Citizen ha team sul posto in alcune delle città dove l’app è disponibile per dimostrare come questa funziona, e modellare il broadcasting responsabile in situazione dove gli eventi si stanno svolgendo in tempo reale".

L’app è in grado di inviare notifiche agli smartphone che si trovano nelle vicinanze di un evento critico e il proprietario dovrà recarsi velocemente sul posto per trasmettere ciò che accade. “Dovrai essere davvero veloce a piedi, non solamente per andare in diretta nei momenti in cui questa fornirà valore agli utenti e supporterà la mission dell’app, ma anche essere in grado di localizzare e integrare interviste al volo che contribuiscono alla livestream”, spiegano dall’app. E se già a New York si guadagna bene, la paga sarebbe ancora più alta a Los Angeles per chi aiuta a catturare eventi significativi di ogni tipo: emergenze, incidenti, crimini. I requisiti più importanti sono il coraggio, la velocità e lo smartphone carico!