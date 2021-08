Minka: la gatta che si è lanciata nel fuoco per salvare i suoi cuccioli

Questa commovente storia felina è ambientata in Canada a Edmonton. Una gatta, madre di una cucciolata di piccoli, un giorno li ha lasciati in un fienile, al caldo, mentre lei andava in giro a procacciare del cibo per la famiglia. Durante la sua assenza è scoppiato un incendio nel fienile, appena è tornata e ha visto le fiamme si è gettata nel fuoco per provare a salvare i suoi micetti, senza pensarci due volte Purtroppo è riuscita a portarne in salvo solo uno, riportano invece gravi ferite alle zampine e al muso. Entrambi, feriti e spaventatissimi, sono stati portati in un rifugio per gatti che si sta prendendo cura di loro, nonostante fossero al completo, non hanno saputo dire di no a questa mamma coraggiosa. La responsabile del rifugio Christine Koltun ha raccontato che i due ospiti sono stati chiamati Minka (la mamma) e Francis (il piccolo) e le loro ferite migliorano: «È stata una settimana incredibile, in ogni senso: l’aver accolto la dolce Minka e Francis nelle nostre vite, guardarli trasformarsi, guardare il suo corpo guarire, e, più incredibilmente, vedere non solo la nostra famiglia Edmonton, ma anche amanti degli animali da tutto il MONDO che si innamorano di lei, ci fa capire che cosa abbiamo fatto».