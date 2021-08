Jennifer Aniston e la riappacificazione con pasta e pizza

Jennifer Aniston ha sempre detto di essere cresciuta seguendo una dieta low-carb, con pochi carboidrati: niente pizza, pasta, pane e tutte ciò che rende la vita culinariamente migliore insomma. Il motivo è stata soprattutto la mamma dell’attrice che l’ha indottrinata a seguire una dieta che a suo dire era super salutare e con un grande apporto proteico in sfavore dei carboidrati. Recentemente però l’attrice sembra aver cambiato idea, ha annunciato al tabloid People di aver iniziato con soddisfazione un percorso i riavvicinamento verso i carboidrati. Non immaginatevi piattoni di pasta da 200 grammi, stiamo sempre parlando di una diva di Hollywood, però ha ammesso: “Ho iniziato a concedermi un piatto di pasta o un panino, quando mi va. Semplicemente non esagero con le quantità».

D’altronde escludere qualsiasi elemento nutrizionale dalla propria dieta, se non per specifiche esigenze, è sbagliato. L’ideale secondo i nutrizionisti, in materia di carboidrati, dovrebbe essere la predilezione per i cereali, meglio ancora se integrali che sono più facilmente digeribili e ricchi di fibre. Per quanto riguarda la linea, invece, più che il carboidrato è il condimento che pesa. Se mangiate 50g di pasta con 1 chilo di formaggio, no, non è leggero ugualmente!

I carboidrati, se volete fare attenzione alla linea, andrebbero accompagnati a proteine magre e ortaggi come non ci fosse un domani. La verdura meglio cruda o cotta al vapore. Per favore però non rinunciate a pasta e pizza, se potete, sarebbe davvero una sofferenza; lo ha capito anche Jennifer Aniston!