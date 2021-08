Da domani Green Pass obbligatorio al chiuso: chi controlla e chi è esente?

Siamo a quota 2 italiani su 3 che possono accedere ai luoghi in cui è previsto l’obbligo di avere il Green Pass: sono state scaricate già 48,3 milioni di certificazioni. Qualche problema in più nel Lazio dove il green pass partirà regolarmente nonostante l'attacco hacker che ha rallentato tutta la macchina vaccini e certificazioni. A controllare la certificazione all’ingresso di bar, ristoranti, musei e attività al chiuso saranno gli stessi esercenti che sono molto preoccupati che la loro clientela possa diminuire drasticamente a causa della nuova normativa. Aldo Curano, vice presidente di Fipe Commercio ha suggerito, parlando con la Repubblica, l’introduzione dell’autocertificazione in assenza di Green Pass: “Faremo quanto possibile per favorire il controllo di chi vorrà accedere agli spazi al chiuso, ma serve la possibilità di utilizzare l’autocertificazione per responsabilizzare i clienti. La norma rischia di impedire l’accesso ai locali di giovani e giovanissimi, che sono ancora in attesa di ricevere la prima dose di vaccino".

Le sanzioni per chi prova a imbrogliare o per chi non controlla sono pesanti: fino a 400 euro per chi proverà ad accedere senza Green Pass ai luoghi dove è previsto l’obbligo e per i locali che non controllano potrebbe esserci la chiusura da uno a dieci giorni. La verifica del Pass all'atto pratico è piuttosto semplice, basta scaricare l’app C19 e utilizzarla per scannerizzare il QR code, unitamente a un documento di identità, se richiesto da chi controlla.

Il Green Pass sarà obbligatorio per tutti a partire dai 12 anni, età da cui è possibile vaccinarsi. Le esenzioni sono invece previste per chi non può ricevere il vaccino per motivi di salute: persone con patologie particolari, soggetti allergici o che, dopo la prima dose, hanno subìto una reazione avversa che esclude il richiamo, ovviamente tali esenzioni andranno certificate dal medico. In alternativa al vaccino è sempre possibile avere il Green Pass da guarigione per pregressa malattia Covid che ha una durata di 6 mesi oppure fare un tampone che consente un lasciapassare temporaneo di 48 ore. Il governo sta lavorando per calmierare i prezzi dei tamponi e garantirli a un prezzo massimo di 10 euro e anche meno per i minori.