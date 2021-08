Nella foto non ci sono solo due persone, ma tre. Ci credete?

A volte la nostra fantasia riesce a vedere cose e persone dove non c’è in realtà niente. La mente segue percorsi tutti suoi e mette insieme i punti per ricreare scene o oggetti che ci sono familiari. La stessa cosa accade anche in questa foto, vi potrà sembrare che ci siano solo due persone che romanticamente guardano il lago, ma se guardate bene o vi lasciate guidare dall’istinto vi accorgerete che le persone nella foto sono 3.

Dove si nasconde la terza? Si tratta di un amante che si è nascosto tra le piante? Oppure di un guardone che spia la coppia? Non riuscite a vederlo?

Vi sveliamo dove si trova il terzo personaggio. Guardate bene l’albero. Se seguite i rami vedrete che disegnano il contorno di un neonato. Sarà il futuro frutto d’amore della coppia? Una creatura che sembra ancora avvolta nel grembo materno o forse esiste solo nella fantasia dei due innamorati e di chi osserva la fotografia.