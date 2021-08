Dormiva molte ore, ma era sempre stanca: la colpa era del gatto!

Diffidare di gatti di nome Ginger, vuol dire che hanno il pelo rosso e i gatti a pelo rosso sono quasi sempre delle pesti, dei piccoli satana con le zampe. Lo sa bene la proprietaria del gatto di cui vi stiamo per parlare. Lei si fa chiamare @susieandmollie su TikTok è ha voluto condividere la sua storia, fatta di sonno mai riposante. La donna dormiva tutte le ore necessarie, ma la mattina era uno straccio, con poche energie e non riusciva a darsi pace per questa cosa. Così ha installato una telecamera che inquadrava il suo letto per venirne a capo. Ha scoperto che quella peste del suo gatto restava tutto il tempo super sveglio a fianco a lei, ma non si limitava a fissarla, le dava zampate, cercava di svegliarla in tutti i modi e richiamare la sua attenzione. Il risultato finale è che Susie, dal sonno pesante, non si svegliava mai del tutto, ma riposava male e la mattina era comunque stanca morta.

"Continua a punzecchiarmi finché non mi sveglio", ha raccontato la padrona del gatto spiritato a cui però Susie vuole un gran bene, ed è evidente che anche lui non sappia stare un attimo senza di lei! Nonostante la scoperta, Susie continua ad amare il suo Ginger che è sempre al centro dei suoi video su TikTok.