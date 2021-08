Che cosa vi serve per il pic nic perfetto?

Bello eh il ristorante, ma d’estate è ancora più bello godersi la libertà di un pranzo autogestito all’aperto; che sia con gli amici o con la dolce metà, sarà sempre intimo, rilassante o divertente, a seconda del vostro umore! Alcune accortezze però vanno tenute a mente: se volete fare il bagno dopo pranzo, ad esempio, non preparate cose troppo pesanti da digerire (niente peperoni ripieni per intenderci), ma optate per qualcosa di fresco e leggero. Sì ai panini semplici con insalata e prosciutto o tonno e pomodoro, tacchino e zucchine grigliate ma anche la classica insalata di riso o in alternativa un trancio di pizza e della frutta per dare una parvenza di pasto salutare.

Se invece siete degli scarpinatori o vi trovate in montagna, va bene qualcosa di un po’ più sostanzioso come una torta salata o un dolcino da aggiungere a fine pasto; se avete la fortuna di avere un alpeggio vicino correte a comprare del formaggio casereccio e godetevelo all’ombra di una pianta. Ad alta quota non scordate la tavoletta di cioccolato fondente!

Per un picnic estivo che si rispetti dovrete preparare un'adeguata borsa frigo. Lasciate stare quelle che vi danno in omaggio con la spesa, procuratevene una buona che tenga davvero in fresco le bibite e le pietanze. Oggi se non hai uno di quegli zainetti frigo tipo Decathlon non sei nessuno, in effetti sono comodi e tengono bene.

Infine abbiate un occhio di riguardo per l’ambiente, portate con voi dei sacchetti della spazzatura e utilizzate stoviglie biodegradabili. I bicchieri invece potete portare quelli in plastica dura da lavare e riutilizzare, basta plastica monouso!

Ah se avete una chitarra e sapete suonare, anche quella va assolutamente presa per il dopo pranzo!