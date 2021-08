Come lasciate la stanza d’albergo prima di andare via?

Un certo Darren Dowling di Glasgow ha postato su Facebook la foto di come di come lui personalmente lascia la stanza di albergo e in particolar modo il letto dopo averci trascorso la notte, con la domanda rivolta a tutti gli utenti del web: E voi come la lasciate?

Una semplice curiosità, che però ha scatenato un dibattito che è arrivato addirittura in TV in uno dei più popolari show australiani: Today. In foto si vede il letto completamente disfatto: cuscini senza feder riposti in fondo al letto, lenzuola appallottolate e il copriletto piegato ai piedi del letto. In effetti è una questione che ci si pone spesso quando si dorme in albergo o anche in Airbnb; quelle stesse lenzuola non saranno riutilizzate (si spera) quindi rifare il letto a modo non è che una perdita di tempo, per noi e per chi poi dovrà lavare tutto. La conferma arriva da una donna che ha commentato: “Faccio le pulizie in un hotel e questa sarebbe la mia stanza dei sogni”.

Ora vi verrà in mente quanto tempo avete perso a rifare ordinatamente in letto con il risvolto del lenzuolo perfettamente allineato a destra e sinistra e il copriletto bene in tiro. Tutto inutile, bastava togliere tutto per facilitare il lavoro a chi dovrà pulire e rifare i letti. Il dibattito è stato affrontato in passato anche su Quora, il sito di Q&A che si occupa di tutto e di più, qui alcuni utenti che hanno lavorato in albergo, descrivono un vero e proprio protocollo di cortesia da applicare prima di lasciare la stanza in cui si è dormito: “Lasciare la camera in ordine: niente immondizia in giro (c’è un cestino apposta), asciugamani dentro la vasca o la doccia, controllare sempre di non aver dimenticato nulla dentro i cassetti o l’armadio e se il servizio di pulizia è stato soddisfacente nei giorni precedenti, lasciare una piccola mancia e un biglietto di ringraziamento alla cameriera ai piani (di solito sul comodino vicino il letto)”.

Adesso sapete come comportarvi, le lenzuola potete lasciarle dove vi pare, ma siate civili!