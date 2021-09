Il fratello di Kate Middleton si è sposato con Alizéè Thevenet

La notizia è stata affidata ai social dallo sposo in persona: James Middleton, fratello minore della duchessa di Cambdridge, ha pubblicato poche ora fa su Instagram un selfie radioso con la neo moglie Alizée Thevenet mentre hanno ancora indosso i loro abiti da sposi. “Ieri ho sposato l’amore della mia vita circondato dalla famiglia, dagli amici e, ovviamente, qualche cane nel bellissimo villaggio di Bormes-les-Mimosas. Le parole non possono descrivere quanto io sia felice”, recita la didascalia. Una cerimonia intima, celebrata l’11 settembre nel sud della Francia senza ulteriori dettagli trapelati; d’altronde i due sono una coppia piuttosto riservata. La cerimonia doveva avvenire già nel 2020, ma come molti altri matrimoni era stata rimandata a causa della pandemia. La proposta risale infatti ad un viaggio nella Regione dei Laghi, nell’ottobre 2019, quando James aveva chiesto la mano ad Alizée con un anello di zaffiro.

Presenti all’evento gli amatissimi cani dello sposo che è completamente dedito ai suoi pelosi, pare proprio che in fondo anche il loro incontro sia nato con la complicità di uno dei cani di James. Il neo sposo aveva infatti raccontato di aver conosciuto Alizée al South Kensington Club di Londra, lì Alizée aveva accarezzato Ella, amatissima cocker spaniel di James, ora scomparsa, e aveva conquistato così l’attenzione di quello che sarebbe stato poi il suo sposo. Subito James non aveva perso occasione per chiederle di uscire attraverso un romantico bigliettino fatto recapitare da un cameriere. Da lì è partito il colpo di fulmine culminato sabato scorso nelle le nozze!