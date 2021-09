I vicini fanno casino? Ecco la vendetta perfetta

Mai disturbare il sonno di due creativi. Mav e Mandii sono due tiktoker con molta fantasia e una buona dose di ironia. Purtroppo i loro vicini li hanno involontariamente “sfidati” non lasciandoli dormire la notte, una prassi che si ripete spesso e per cui i due ragazzi non hanno avuto più tolleranza. Quando vivi in appartamento lo sai che sarai destinato a sentire ogni singolo movimento al piano di sopra, e se ti va male con le pareti potrai sentire anche tutti i tumori dei vicini a fianco che non vorresti assolutamente sentire. Però occorre sempre autoregolarsi e cercare di darsi una calmata la notte, pensando a chi sta sotto di noi.

Mav e Mandii hanno voluto dare una lezione ai vicini casinisti, facendo capire loro cosa si prova a essere nella loro situazione. Ovviamente il tutto è stato documentato su TikTok: Mav prende in braccio Mandii a testa in giù e la tiene stretta forte per i fianchi mentre lei fa il lavoro sporco, cioè cammina rumorosamente sul soffitto, improvvisando una sorta di tip tap in infradito solo per dare fastidio ai vicini di sopra, dando loro una bella lezione. I vicini si saranno stupiti dei rumori provenienti dal pavimento. Fantasmi? Si saranno chiesti. In realtà non i due tiktoker non hanno certo scoperto l’acqua calda: le signore da decenni utilizzano il bastone della scopa per battere sul soffitto e dare chiari segnali di disapprovazione ai vicini di sopra. Oltre che essere più comodo è anche meno pericoloso. L’ingegnoso metodo ha comunque collezionato una valanga di fan con 4 milioni di visualizzazioni. Il nostro consiglio è comunque quello di non rifarlo a casa vostra, a meno che non siate degli stuntman!