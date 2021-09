È morto Willie Garson, lo” Stanford” di Sex & the City

Willie Garson aveva partecipato a tutte le stagioni di Sex & the City e nei due film tratti dalla serie, interpretava il simpaticissimo personaggio di Stanford Blatch, icona gay della serie. L’annuncio della scomparsa è stato dato dal figlio Nathen Garson attraverso un post su Instagram, ma senza ulteriori informazioni sulla causa del decesso: “Ti amo così tanto papa. Riposa in pace e sono così felice che tu abbia potuto condividere tutte le tue avventure con me e che siamo stati capaci di realizzare così tanto. Sono davvero orgoglioso di te. Sei sempre stato la persona più divertente e intelligente che abbia mai conosciuto".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nathen Garson (@nathen_garson)



Garson era solare e spiritoso sullo schermo, ma anche nella vita vera e lo dimostrano i commenti delle colleghe di Sex & the City: "Lo amavamo tutti e adoravamo lavorare con lui — ha scritto Cynthia Nixon (Miranda Hobbes nella serie), su Twitter — Era infinitamente divertente sullo schermo e nella vita reale. Era una fonte di luce, amicizia e tradizioni dello spettacolo. Era un professionista consumato, sempre".

Garson aveva iniziato a recitare da ragazzino e negli anni ha raccolto decine di apparizioni tra film e serie. Garson ha recitato anche in "Casa Keaton", "Avvocati a Los Angeles", "Ally McBeal", "Melrose Place", "Friends", "NYPD Blue", "Due uomini e mezzo", i suoi ruoli preferiti erano sempre quelli comici o sottilmente ironici per sfoggiare a pieno la sua simpatia.