Linda Evangelista: sfigurata da un’operazione estetica

Linda Evangelista è stata una delle top model simbolo degli anni ‘90, ma è sparita dalle scene da qualche hanno ormai. Recentemente ha raccontato attraverso i social una disavventura di cui è stata protagonista. La top si sarebbe sottoposta a interventi di chirurgia estetica, uscendone non più bella, ma deformata in maniera irrimediabile, a suo dire. L'ex modella canadese ha rivelato di aver ricevuto un trattamento di "CoolSculpting" (criolipolisi) che provoca riduzione non invasiva del grasso del corpo attraverso il raffreddamento cutaneo localizzato, ma in seguito al trattamento ha sviluppato un raro effetto collaterale che ha provocato una metamorfosi del suo aspetto tale da renderla irriconoscibile. La reazione avversa risale a cinque anni fa, ma oggi dopo due operazioni correttive non è riuscita a tornare come prima.

L’ex modella ha scritto nel suo post confessione: "Ho sviluppato una iperplasia adiposa paradossale che non solo ha messo in crisi le mie fonti di sussistenza, mi ha provocato anche una profonda depressione e un enorme disprezzo del mio aspetto. In questo processo mi sono chiusa in me stessa. Sono diventata una reclusa". Il post sembra una richiesta di aiuto e di sostegno, che ha trovato in molti follower e amici che hanno manifestato la loro vicinanza. “Sono così stanca di vivere in questo modo. Vorrei uscire dalla porta di casa mia a testa alta, invece di continuare ad apparire diversa da me stessa", ha concluso.

Le auguriamo di superare questo difficilissimo momento.