Ma quale damigella d’onore...al suo posto arriva il ragazzo della birra!

Chi ha detti che i matrimoni devono essere noiosi e soprattutto tutto uguali? Vi ricrederete guardando il video del matrimonio di una coppia di sposi del New Hampshire che ha scardinato alcune tradizioni per rendere tutto più divertente e informale; i due hanno deciso di sostituire la classica damigella che distribuisce fiori con un ragazzo che invece regala birra agli invitati per godersi la cerimonia al meglio; avanzando scalzo tra le file di invitati con tanto di camicia aperta e fantasiosa dona birre gelide, talvolta lanciandole con il rischio di ammaccare gli invitati più attempati. La scena però è molto divertente e apprezzata da tutti.

Lo sposo, di nome Brandon, in effetti alla birra è particolarmente affezionato lavorando in un birrificio artigianale e con questa decisione ha pensato di personalizzare il matrimonio perché fosse un po’ più nelle sue corde. Gli invitati non hanno certo disegnato l'iniziativa, anzi, l’idea di poter iniziare a bere addirittura prima del sì è stata rivoluzionaria. Le visualizzazioni sono volate a 6 milioni e adesso tutti giurano di voler dire addio alla damigella per promuovere a tradizione il ragazzo delle birre. “In un giorno così speciale è giusto che gli sposi festeggino esattamente come desiderano. Adoro il fatto che non siano scesi a compromessi. È meraviglioso!”, commenta qualcuno.

Si sprecano poi le condivisioni degli utenti che propongono a futuri sposi di adottare un ragazzo della birra, svolterebbe la cerimonia a molti invitati che non hanno nessuna voglia di partecipare alla solita cerimonia solenne!