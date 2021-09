Greta Thunberg a Milano: occorrono soluzioni drastiche per ridurre le emissioni

Greta Thunberg ieri ha parlato dal palco del Mico in occasione dello Youth4Climate, la conferenza con protagonisti i giovani, organizzata dal governo italiano in preparazione alla Cop26, conferenza Onu annuale sul clima. A Youth4Climate prenderanno parte 400 giovani, 2 per ogni Paese dell’Onu, per apportare le loro idee sul cambiamento climatico in atto.

Grande protagonista è stata proprio l’attivista svedese che ha avuto parole forti come sempre: "Dai leader mondiali sentiamo solo parole, bla bla bla. Le emissioni continuano ad aumentare. Possiamo invertire questa tendenza, ma serviranno soluzioni drastiche. E dato che non abbiamo soluzioni tecnologiche, vuol dire che dovremo cambiare noi. Non possiamo più permettere al potere di decidere cosa sia la speranza. La speranza non è un qualcosa di passivo, non è un bla bla bla. La speranza vuol dire la verità, vuol dire agire. E la speranza viene sempre dalla gente. Noi vogliamo giustizia climatica, e la vogliamo ora”. Greta ha espresso scetticismo verso la politica e ha riportato l’attenzione sulle discriminazioni sociali: “La crisi climatica è sintomo di una crisi di più ampio respiro, la crisi sociale della ineguaglianza, che viene dal colonialismo - ha detto ancora -. Una crisi che nasce dall'idea che alcune persone valgono più di altre". L’attivista ha poi parlato di speranza e delle possibilità legate al cambiamento climatico: “Quando parlo di cambiamento climatico, cosa vi viene in mente? Io penso a posti di lavoro, posti di lavoro verdi. Il cambiamento climatico non è solo una minaccia, è soprattutto un'opportunità di creare un pianeta più verde e più sano. Dobbiamo cogliere questa opportunità. È una soluzione win-win, sia per lo sviluppo che per la conservazione". Greta rimarrà in Italia alcuni giorni e venerdì sarà in piazza con i giovani attivisti milanesi del Friday For Future, movimento che lei stessa ha ispirato.