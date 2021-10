Belen Rodriguez in viaggio con 20mila euro di borse: pioggia di critiche

La foto risale a cinque giorni fa: Belen Rodriguez ha pubblicato la foto di una valigia e di una borsetta che la accompagneranno nel suo viaggio di cui non specifica la destinazione; si tratta di una valigia Louis Vuitton da oltre 3000 euro, insieme a una borsa Birkin di Hermès da 15mila euro. Belen viaggia con un piccolo bottino appresso e questa ha fatto innervosire molte follower: “Burina”, le dice qualcuno; altri sostengono che quello scatto sia uno schiaffo alla povertà. Una follower si lascia andare a un lungo commento: “Eh cara mia deve ringraziare tanto ma tanto l'Italia per il tuo benessere sennò a quest'ora eri a lavorare nelle pizzerie è inutile che fai vedere il tuo benessere Ci sono persone che non arrivo neanche a fine mese e tu fai la foto che solo due quelle due cose lì ti costeranno più di €20000 solo di borse e valigia Secondo me ti devi anche vergognare”. Belen nel frattempo non ha raccolto le provocazioni, evitando di rispondere alla valanga di critiche, ma alcune fan hanno parlato per lei, stanche dell’ennesimo commento negativo: “Mamma mia che palle! ma che problemi vi fate? se può permettersele a voi che fastidio da? mica gliele pagate voi!”; infine una fan chiude il discorso parlando chiaro e tondo alle altre donne: “Ma ditemi una cosa al suo posto con i suoi guadagni voi donne non ve la sareste comprata? Ma dai...non siate ipocrite dai a chi non farebbe piacere avere scarpe e borse stupende...”

A Belen la bella vita, piace e non c’è niente di male, a fine agosto aveva postato la foto di due ostriche invitanti che le avevano attirato altrettante critiche; nel dubbio Belen silenziosamente è tornata a postare foto di sé o della piccola Luna Mari che mette d’accordo tutti con tanti cuoricini.