Vin Diesel accompagna all’altare la figlia di Paul Walker

Meadow Walker ha scelto Vin Diesel per essere accompagnata all’altare; il padre, Paul Walker è scomparso nel 2013 in un incidente d’auto quando lei aveva solo 15 anni. Vin Diesel, che ha recitato nella saga Fast & Furious con Paul, è una figura molto importante anche per Meadow che oggi, a 22 anni, è una modella e una donna. Le foto della cerimonia, scattate da Vogue in esclusiva, sono poi state condivise sui social dai protagonisti, e mostrano una cerimonia intima, anche a causa delle restrizioni covid sui viaggi che hanno proibito alla famiglia dello sposo, Louis Thornton-Allan, di presenziare alla cerimonia che si è svolta nella Repubblica Dominicana: “Non avremmo potuto immaginare un matrimonio più ristretto e personale, perfetto. Louis e io sapevamo esattamente cosa volevamo fin dall’inizio. È stata una celebrazione molto intima“, ha dichiarato Meadow a Vogue.

La sposa indossava un vestito molto semplice e leggero che facesse risaltare la sua bellezza. Anche la cerimonia e i festeggiamenti sono stati minimal e dall’atmosfera magica: “Eravamo tutti scalzi, ballavamo nella sabbia – ha raccontato Meadow – Per finire, di notte c’è stato un meraviglioso spettacolo di fuochi d’artificio e abbiamo acceso le lanterne nel pittoresco cielo notturno dominicano”. Il marito è un attore come il papà di Meadow, o quasi. Sta studiando recitazione allo Stella Adler Studio of Acting di New York e lavora anche lui come modello da Milton Keynes. Ad annunciare il loro fidanzamento erano stati proprio i protagonisti con uno sccatto pubblicato su Instagram il 9 luglio scorso.