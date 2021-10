Messico: morta a 20 anni mentre festeggiava Halloween vestita da fantasma

L’assurdo incidente è accaduto in Messico, per le strade di Naucalpan de Juarez. Qui il 15 ottobre una donna si stava preparando ai festeggiamenti di Halloween e vestita da fantasma girava per il quartiere con l’intento di spaventare simpaticamente il vicinato. A quanto riportato dal Mirror, lo scherzo è riuscito, ma un vicino si è spaventato così tanto da reagire sparando e uccidendo la giovane di vent’anni. Il motivo di una reazione del genere rimane inspiegabile: la donna era travestita da Llorona, una figura leggendaria della tradizione latinoamericana. Si tratta del fantasma di una donna, condannata a vagare disperatamente per il mondo dopo aver commesso un terribile crimine: la Llorona avrebbe in vita annegato i suoi due figli per la rabbia di aver visto il suo uomo in ccompagnia di un'altra donna. La vittima uccisa dal vicino, andava in giro per il quartiere travestita e gridando “Ah i miei figli, i miei figli”; questa rappresentazione deve essere sembrata molto veritiera e spaventosa per scatenare la reazione così violenta del vicino. Al momento gli inquirenti stanno indagando su quanto accaduto, ma ancora nessuno è stato arrestato per la vicenda, nonostante l’assassino abbia ammesso di avere reagito d’istinto, sparando alla donna che vagava nel buio urlando.