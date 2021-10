Che fine ha fatto Elisabetta Canalis e chi è il suo affascinante marito?

Da qualche anno abbiamo perso le sue tracce, ma Elisabetta Canalis sta alla grande. L’abbiamo rivista recentemente al timone per una sera del programma “Le Iene” insieme a Nicola Savino, ma la Canalis è fissa in California insieme al marito Brian Perri. A raccontare la storia della loro unione è stato Vanity Fair, in un recente articolo: i due si passano 11 anni di differenza, ma sembrano in perfetta sintonia. Lui è un chirurgo affermato e plurilaureato che si occupa in particolare di chirurgia ricostruttiva complessa, come ad esempio interventi conseguenti a tumori spinali e malattie degenerative, ambiti in cui è impegnato anche per lo sviluppo di tecniche innovative. La loro diversità di interessi lavorativi sembra non ostacolare la loro unione idilliaca. I due si sono conosciuti ad una festa nel 2013 e da allora fanno coppia fissa; la Canalis viveva già in pianta stabile negli Stati Uniti, anche grazie alla sua relazione con George Clooney. Canalis e Perri si sono sposati in Sardegna dopo appena un anno di conoscenza, tra i diversi ospiti celebri non poteva mancare Maddalena Corvaglia, ex compagna velina e amica della sposa, nel ruolo di testimone.

Dopo la cerimonia all’italiana, i due hanno fatto ritorno negli States e in particolare a Los Angeles probabilmente per assecondare le aspirazioni lavorative di lui visto che il chirurgo lavora nel reparto di ortopedia del Cedars-Sinai Medical Center di West Hollywood. Brian ed Elisabetta hanno avuto Skyler Eva, la loro prima figlia, nel 2015, a solo due anni dal loro primo incontro e uno dal loro matrimonio. La Canalis in America non ha cercato fortuna, ma ha trovato famiglia, meglio di cosi...