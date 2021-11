I cani sono gli unici animali che apprendono il linguaggio come gli uomini

Una ricerca dell’Università Eotvos Lorànd, in Ungheria, ha scoperto che il cervello dei cani funziona in maniera molto simile a quello umano: calcola l’intonazione di ciò che sente e poi il significato della parola, ma per farlo utilizza l’emisfero destro e non il sinistro come noi esseri umani. Se siete padroni di cani, probabilmente già sapete che sono animali molto intelligenti e che rispondono ai comandi: "È una questionenimportante, perché i cani sono una specie senza parole, ma rispondono correttamente alle nostre parole", ha affermato il neuroscienziato Attila Andics. Secondo lo studio, i cani sono in grado di riconoscere i nomi di singoli oggetti e possono collegarli agli oggetti specifici, proprio per questo sono in grado di eseguire gli ordini in manierea cosi precisa. I ricercatori ungheresi hanno coinvolto 12 cani da compagnia: sei border collie, cinque golden retriever e un pastore tedesco e li hanno poi addestrati ad entrare e sdraiarsi in una macchina per la risonanza magnetica. Mentre i cani erano monitorati alcuni addestratori pronunciavano con intonazioni diverse parole positive, come “intelligente”, “bravo”, “ben fatto” e parole neutre, come “ancora” o “se”; ciò ha permesso di vedere le reazioni dei cani a questi stimoli e la loro attività cerebrale nel frattempo che le macchine scansionavano l’attività cerebrale dei cani. Dalle loro osservazioni hanno dedotto che i cani interpretano ciò che sentono attraverso una gerarchia: prima analizzano il tono, poi la componente emotiva, e infine il significato della parola. "Potevamo dedurlo dalle nostre interazioni con i cani, ma è in qualche modo sorprendente averne la prova poiché i cani non parlano e il loro sistema di comunicazione non ha una chiara separazione tra significato e intonazione”, affermano gli studiosi, “I cani fanno un uso speciale di questa antica capacità di elaborare le emozioni umane. Questo aiuta a spiegare perché i cani hanno così tanto successo nel collaborare con noi".