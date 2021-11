Esce al cinema Ghostbusters: Legacy: il terzo capitolo della serie

Oggi esce nelle sale Ghostbusters: Legacy, terzo capitolo della saga acchiappafantasmi dopo Ghostbusters – Acchiappafantasmi (1984) e Ghostbusters II – Acchiappafantasmi II (1989). Allo spot hanno partecipato alcuni giocatori dell’Ac Milan in partnership con Sony Pictures, i calciatori scelti sono stati: Alessio Romagnoli, Brahim Díaz, Alessandro Florenzi e Daniel Maldini che hanno messo in campo le loro capacità attoriali, facendo del loro meglio. Oggi su Twitter, l’account ufficiale rossonero ha pubblicato un video di backstage dello spot.

La clip è ambientata a Milanello, dove i quattro protagonisti si preparano per una missione: indossano le tutine dei Ghostbusters sopra le maglie del Milan e il capitano incita i compagni ad essere pronti a tutto. Nello spot appare anche la Ecto1, la macchina iconica dei Ghostbusters. Il claim in chiusura recita: "Nessuna sfida è impossibile se in campo c’è la squadra giusta". Il film in uscita al cinema parla di una madre single e i suoi due figli, arrivati in una piccola città che iniziano a scoprire di avere una connessione con gli acchiappafantasmi originali, grazie alla segreta eredità lasciata dal nonno.

Ecco lo spot.