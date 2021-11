Svolta in casa Apple: venderà i pezzi di ricambio per riparare i dispositivi

Se avete mai avuto un dispositivo Apple sapete fino ad ora solo i centri ufficiali Apple potevano mettere le mani sui vostri apparecchi, che siano iPhone, Mac o iPad. L’azienda di Cupertino ci ha sempre tenuto molto a mantenere il suo know how, con il risultato che le riparazioni sono sempre state molto costose. Ma Apple ha annunciato che metterà in vendita alcuni pezzi di ricambio per gli utenti che vorranno provvedere alla riparazione fai da te. La svolta è stata annunciata dal blog ufficiale dell’azienda e l’iniziativa inizialmente riguarderà solo gli iPhone 12 e 13, ma sarà presto disponibile anche per alcuni componenti del Mac M1. I pezzi saranno disponibili negli USA a inizio 2022 sia per i consumatori che per i centri indipendenti di riparazione.

Apple spiega nell’annuncio che la scelta di fornire i pezzi di ricambio è legata alla longevità dei prodotti Apple che sono destinati a durare nel tempo e ancora di più grazie ai pezzi di ricambio ufficiali e accessibili a tutti. Il consiglio di Apple è di non lanciarsi a occhi chiusi in un tentativo di riparazione, ma di leggere attentamente le istruzioni allegate e i tutorial forniti da Apple sull’argomento. E nel caso in cui non si abbia una formazione tecnica adeguata, la miglior soluzione è sempre quella di rivolgersi a uno dei numerosi centri di assistenza Apple sparsi ovunque. Ad ogg la novità riguarda solo gli USA, ma in seguito la vendita dei pezzi di ricambio verrà allargata ad altri mercati, tra cui potrebbe spuntare l'Italia.