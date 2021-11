Il cane più ricco del mondo mette in vendita la sua villa da 32 milioni di dollari

Una casa super lusso appartenuta a Madonna è in vendita per 32 milioni di dollari, fin qui niente di strano, se non fosse che il venditore è un cane milionario. Si chiama Gunther VI (fido sarebbe stato poco credibile) ed è l’erede del fondo della contessa Karlotta Liebenstein morta nel 1992, non avendo figli decise di lasciare tutto al suo fedele cagnolone Gunther III, ora però a beneficiare della sua eredità sono i discendenti che si godono gli investimenti andati a buon fine da parte del Gunther Group, i gestori del fondo. La casa in vendita ora è del 1928, ha 9 camere da letto, 9 bagni, una piscina e una vista incredibile sul Golfo di Biscaglia. Negli anni ‘90 fu abitata dalla popstar Madonna da cui fu acquistata nel 2000 per 7,5 milioni di dollari. Nel soggiorno della villa che fu di Madonna troneggia un ritratto in cornice dorata del nonno, Gunther IV.

Gunther VI, il ricco ereditiero vive parte dell'anno in Toscana, muovendosi tra Milano e le Bahamas in jet privato, mangia pasti gourmet preparati da uno chef, a base di carne freschissima e pesce e non ha mai visto una crocchetta in vita sua. Fa lezioni private con il suo allevatore personale e dorme su un pouf di velluto rosso. E la chiamano “vita da cani”.