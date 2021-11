Donna si sposa con se stessa ma divorzia 90 giorni dopo

Ormai Non ci si stupisce neanche di chi si sposa con se stesso, ma pure divorziare...questo sì che è curioso. La sologamia è una pratica che consiste nello sposare se stessi con tanto di rito formale, abito da sposa, fiori e festa, sono in molti ormai a esserne affascinati. Tra questi c’è l’influencer Cris Galera, di 33 anni, che si è sposata in una chiesa brasiliana, giurando eterno amore a se stessa medesima. Aveva annunciato così il momento speciale: “Sì gente, è vero! Sono salita sull'onda di Sologamia e ho deciso di sposarmi. Sto celebrando il mio Self Love e voglio ispirare altre donne ad esaltare la loro autostima! Vi siete mai chiesti se questa moda prende piede?! Haha... Questa notizia ha avuto ripercussioni anche qui in Brasile e all'estero... Sto ricevendo migliaia di messaggi da uomini e donne di tutto il mondo che vogliono sposarmi ... È un peccato, perché non ho intenzione di divorziare presto”. 90 giorni dopo la doccia fredda: l’annuncio del divorzio. Scelta consensuale? non proprio. Una parte di sé si era follemente innamorata di una persona speciale, costringendola a divorziare da se stessa. Non ha dichiarato se si tratti di un uomo o di una donna, ma sicuramente è qualcuno che è riuscito a portarla via da se stessa, complimenti!