Napoli: il Pandoro di Natale si fa con pasta al forno, provola e melanzane

Il Pandoro, così come il panettone, ha conosciuto molte rivisitazioni negli anni: creme, glasse, ingredienti a sorpresa e così via; ma questa volta a Napoli si sono superati: se l’originale dolce veronese prevedere pasta dolce, vaniglia e zucchero a velo, la rivisitazione di cui vi vogliamo parlare prevede un pandoro di pasta al forno con pomodoro, provola e melanzane; praticamente del tipico dolce veronese rimane solo la forma! Il Pandoro a Napoli è diventato ‘o Pandorello!

L’idea arriva da una rosticceria di Napoli, La Padella, che ha pensato che i suoi compaesani avrebbero apprezzato di più la versione salata che non quella originale. Gli ideatori del Pandorello avevano ragione perché tutti vogliono provare la loro nuova creatura.

Ma non è la prima volta che il capoluogo campano si lancia in rivisitazioni coraggiose del Pandoro, qualche anno fa un caseificio creò la mozzarella di bufala a forma di Pandoro, o se preferite un Pandoro di mozzarella, fotografato in un ristorante di Ercolano e girato ovunque, almeno in foto e successivamente alcuni caseifici del Napoletano e uno del Casertano hanno iniziato a produrlo. La preparazione della pasta al forno Pandoro è invece molto semplice, serve solo uno stampo tipico del dolce natalizio e poi chiunque può prepararlo. Se non siete amanti del pomodoro potete optare per il Pandoro gastronomico, una variante che prevede il pan canasta come base, tagliato in orizzontale e farcito con salumi e formaggi. Con tutte queste varianti non potete più dire che non vi piace il Pandoro.