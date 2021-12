Uno studio rivela che bere caffè aiuta a sconfiggere la depressione invernale

Uno studio commissionato dall’Institute for Scientific Information on Coffee (ISIC), ha evidenziato una correlazione tra il consumo di caffè e il buonumore. Un sondaggio preliminare ha evidenziato che circa un terzo degli adulti interrogati soffriva di tristezza, e abbassamento delle energie con l’accorciarsi delle giornate. Ma a quanto pare basterebbe una tazza di caffè ogni 4 ore a tirare su l’umore. Gli studiosi hanno preso in esame 5.000 adulti provenienti da Finlandia, Regno Unito, Italia, Germania e Polonia. Il 20% ha affermato di essersi sentito più sereno dopo aver bevuto una tazza di caffè. Il 29% ha affermato di essersi sentito più energico, mentre il 21% ha affermato di aver avuto meno difficoltà a concentrarsi. Una bevanda miracolosa, sembrerebbe. “I polifenoli del caffè possono superare la barriera emato-encefalica ed esercitare effetti anti-neuroinfiammatori” ha dichiarato Giuseppe Grosso, uno degli studiosi della ricerca, “possono persino promuovere la neurogenesi, con conseguente riduzione del rischio di disturbi sia cognitivi che emotivi”. C’è inoltre uno studio della Harvard School of Public Health che conferma che il caffè aiuta a combattere la depressione; la ricerca dice che il rischio di suicidio è inferiore del 45% tra coloro che bevono 2-3 tazze di caffè al giorno, e del 53% tra coloro che ne bevono 4 o più tazze.Come confermato anche da altri studi la caffeina agisce sul sistema nervoso, stimolando la produzione di serotonina, noradreanalina e dopamina. Insomma il caffè è una bevanda miracolosa, ma è anche un eccitante, una droga di cui non bisogna abusare.