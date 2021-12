A 93 anni vuole restare su una nave da crociera fino alla morte

Lee Wachtstetter quando è andata in pensione ha deciso che si sarebbe goduta la vita, così dopo qualche anno di bagordi ha venduto la sua casa e si è trasferita su una lussuosa nave da crociera dove ha deciso che rimarrà per il resto dei suoi giorni. Mama Lee prima abitava in Florida, poi quando il marito è venuto a mancare, ha deciso che più nulla la tratteneva lì sulla terra ferma. Grazie anche al consiglio della figlia, la donna ha scelto di trasferirsi sulla Crystal Serenity, assecondando la passione per le crociere che proprio il marito le aveva trasmesso: "Mason era un banchiere e un perito immobiliare e mi ha insegnato ad amare le crociere. Durante i nostri 50 anni di matrimonio abbiamo fatto 89 crociere. Ne ho fatte quasi cento in più e 15 crociere nel mondo". Praticamente hanno trascorso pià tempo in mare che a casa. La donna adesso vive stabilmente in mare dal 2008 e ha visitato oltre 100 Paesi dell’America e dell’Asia. A bordo è la nonna di tutti e ha un rapporto bellissimo con tutto il personale di bordo. L’unica cosa difficile di questa lunga avventura è stata salutare la famiglia, i figli e in nipoti con cui rimane in contatto grazie alle videochiamate.

Una bellissima idea per concludere al meglio la sua vita, certo non è da tutti: per vivere su una nave da crociera come quella ci vogliono circa 164 mila dollari l’anno., praticamente come comprare una casa nuova all’anno, ma Mama Lee è felicissima della sua decisione: “I membri dell'equipaggio si fanno in quattro per rendermi felice. Alcuni sono quasi come una famiglia ora. Se non hanno quello che voglio, lo ottengono. Anche se devono comprarlo dalla nave o farlo per le mie esigenze specifiche. Sono così viziato che dubito che sarei mai stato in grado di riadattarmi di nuovo al mondo reale.".