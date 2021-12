Il porcellino d’India mangia la frangia alla padrona mentre dorme

Gara Sullivan è una make-up artist e possiede un porcellino d’India, in qui tutto bene. La storia che ha raccontato su TikTok è però piuttosto divertente, la creator ha voluto condividere con il suoi follower un’abitudine che ha quando beve un bicchiere di troppo: “Quando sono ubriaca, mi piace prendere il mio porcellino d’India e dormire con lui sul pavimento, lo so che sono pazza… una volta, il giorno del Ringraziamento, mi sono svegliata per fare pipì e ho visto la mia immagine riflessa nello specchio: ‘questo st****o aveva mangiato la mia frangia’” . In realtà il porcellino si era divertito a staccare metà frangia della ragazza, senza poi neanche mangiarsi i capelli, per fortuna. Li aveva solo lasciati in terra, in segno di vittoria.

Un utente ha commentato il suo video, provando a dare una spiegazione logica; a suo dire i porcellini d’India lo fanno come segno di dominazione: rasare i padroni. Se così fosse sarebbe un metodo davvero curioso di stabilire una gerarchia “in famiglia”.