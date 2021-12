L'influencer delle flatulenze guadagna 60mila euro a settimana

Stephanie Matto (nomen omen), è una ragazza statunitense diventata famosa (si fa per dire), partecipando al reality show 90 Days Fiancé, simile all’italiano Matrimonio a prima vista. Successivamente non si è fatta scappare la possibilità di sfruttare la sua fama diventando influencer delle flatulenze. Che significa? Significa che la ragazza fa delle puzzette direttamente in un barattolo di vetro che sigilla immediatamente per fare sì che conservi l’odore verace delle flatulenze e poi lo vende ai fan, disposti a pagare anche 900 euro a barattolo. In questo modo può arrivare a guadagnare anche 60mila euro a settimana, certo dovrà mangiare pesante per riuscire nell’impresa e produrre abbastanza puzze per tutti i suoi fan. In un video su TikTok ha spiegato che è molto ghiotta di fagioli, e questo aiuta, in più mangia molti muffin, frullati proteici, uova sode e yogurt. In questo modo riesce a fare molti peti e tutti con un odore davvero particolare. In più ha spiegato il trucco per far rimanere i barattoli puzzolenti nel tempo: “Ci aggiungo dei petali di fiore. Ho notato che assorbono gli odori e li fanno durare più a lungo”. “I peti in bottiglia sono divertenti, eccentrici, qualcosa di innovativo. Pensavo comunque che fosse qualcosa di nicchia”, ha dichiarato l’influencer che invece ha spopolato con la sua idea che le ha permesso di comprarsi una casa e delle belle auto, come lei stessa confessa. Complimenti per la botta di …fantasia!