Donano la poltrona al mercatino dell’usato ma dentro c’è il loro gatto

Avete presente quando sparisce il gatto e tutti si adoperano per cercarlo in tutto il quartiere? Ecco, una buona idea può essere perlustrare attentamente casa, e questa storia ce lo insegna!

Mantequillo è un gattino rosso smarrito dalla sua famiglia in Colorado durante un trasloco. La famiglia lo ha cercato disperatamente per le vie del quartiere, ma nulla. Nel frattempo nono si sono accorti però che una poltrona che la famiglia aveva portato a un mercatino dell’usato nascondeva qualcosa di inaspettato; gli addetti alle valutazioni dei mobili del mercatino, stavano ispezionando la poltrona beige quando hanno sentito miagolare e hanno trovato il gattino terrorizzato nascosto dentro la poltrona.

I lavoratori del negozio si sono subito preoccupati di risalire ai proprietari grazie al chip, e i proprietari stessi hanno avuto nel frattempo un’illuminazione sulla scomparsa del gatto, così hanno direttamente chiamato il negozio per sapere se Mantequillo fosse lì con loro. Ed ecco che il micetto nascondino ha ritrovato la sua famiglia.

Il fatto che l’animale si sia nascosto così bene non è strano; i gatti amano i nascondigli riparati, e poi subiscono lo stress dei cambiamenti, come può essere un trasloco, appunto. Il fatto ha quindi deciso di ripararsi nel suo comodo mobile preferito per sentirsi al sicuro, ma non credeva certo che sarebbe stato veduto al migliore offerente!