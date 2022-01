Quanto si guadagna con i TikTok?

Che ci vorrà mai a fare due video scemi su TikTok. Non è proprio così, creare contenuti video per la piattaforma del momento per alcuni è un vero e proprio lavoro, anche ben pagato. L'esempio più lampante di chi ci ha saputo fare con TikTok è quello di Charli D’Amelio, la 17enne americana di origini italiane che è tuttorala ragazza più seguita al mondo sul social nato in cina con i suoi 133 milioni di follower. Secondo Forbes, nel 2021 avrebbe guadagnato 17,5 milioni di dollari, circa 45mila dollari al giorno per intenderci. I soldi derivano dagli sponsor e da un docu-reality sulla sua famiglia realizzato per Disney+. D’Amelio lo scorso anno ha guadagnato più di CEO di aziende gigantesche come McDonald’s, ad esempio. Anche la sorella non se la cava male, emulando Charli, Dixie D’Amelio, è diventata anche lei una piccola star dei social e bel 2021 ha collaborato persino con Valentino; non solo, ma ha debuttato anche nel mondo della musica ed è ovviamente apparsa nel docureality incentrato sulla sorella. Il suo fatturato, sempre secondo Forbes, è di 10 milioni di dollari.

In Italia le cifre non sono così chiare, sicuramente quello che si porta a casa più quattrini grazie a TikTok è il famosissimo Khaby Lame, che con più di 100 milioni di follower è diventato il secondo più seguito al mondo. In effetti non conosciamo le cifre dei suoi guadagni, ma con la sua fama mondiale, siamo certi che non si tratti di bruscolini! Altro che “Uè usciamo”, per chi sa sfruttarlo, TikTok è un pozzo di denaro!