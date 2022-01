L’influencer mangiatrice seriale sviene durante un’abbuffata

Leah Shutkever di professione fa la mangiatrice seriale di grosse quantità di cibo, spesso spazzatura. Un tempo era designer di interni, ma quando ha scoperto che poteva guadagnare fama e soldi mangiando fino allo sfinimento, ha optato per questa via. Nella sua carriera ha conquistato ben 26 Guinnes dei primati. Il suo canale youtube contiene centina di video in cui ingurgita di tutt senza battere ciglio, ma l’ultima sfida per un programma giapponese le ha giocato un brutto scherzo, mandandola in ospedale. La donna ha poi raccontato l'accaduto in prima persona sui social; Leah avrebbe chiesto di interrompere la sfida, ma i produttori hanno insistito affinché si proseguisse, letteralmente fino allo svenimento: “Mi avevano messa in questa stanza molto calda. Si trovava sottoterra ed era piena di persone, luci e telecamere. Una situazione molto diversa da quelle a cui sono abituata – ha raccontato la youtuber – Ricordo che sono stata portata al pronto soccorso e il dottore ha praticamente detto che avevo ingerito così tanto cibo che l’ossigeno è passato dal mio cervello allo stomaco per digerire e sono svenuta”. L’esperienza è stata dura, ma non traumatica e Leah continuerà a partecipare alle sue sfide mangerecce: “Credo che queste siano le esperienze dalle quali posso trarre insegnamenti. Ho bisogno di capire i miei limiti ed essere in grado di dire no quando le cose non vanno bene”.Buon appetito quindi!