Avete notato il tasto segreto dell’iPhone? C'è ma non si vede!

Definirlo tasto segreto forse non è proprio corretto; intanto perché probabilmente basterebeb leggere il manuale di sitruzioni per capire come funziona, e poi non si tratta proprio di un tasto, quanto di una funzione. Introdotto da iOS 14 a fine 2020, solo oggi se ne parla con più insistenza: il tasto segreto dell’iPhone è al centro della discussione degli amanti della Mela. In effetti tutto il retro dell’iPhone diventa un grande tasto, proprio come lo schermo, e funziona anche con la cover inserita. Ma come si attiva?

Basta andare su Impostazioni, e poi raggiugnere la voce Accessibilità, da cui scorriamo fino a Tocco e poi cerchiamo Tocco posteriore: ci siamo, qui potete decidere come far reagire il vostro smartphone al tocco posteriore. Ci sono diverse opzioni ed è possibile attivarne due differenti diversificate da due o tre tocchi posteriori: si può mettere il silenzioso, attivare Siri, tornare alla Home, mostrare il Centro notifiche o il Centro di controllo o l’elenco delle applicazioni. Infine ci sono diverse opzioni di accessibilità tra cui poter selezionare le funzioni del tocco.

Qual è il vantaggio di attivare questi comandi? Ad esempio permette di mettere il silenzioso in situazioni di emergenza senza dover fissare lo schermo o distrarsi dal nostro inerlocutore.

Se quello che cercate invece sono le informazioni e le funzioni davvero segrete del vostro iPhone allora vi servono dei codici che sono comunque facilmente reperibili in Rete: buona ricerca!