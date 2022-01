Tomaso Trussardi in vacanza con le figlie, gli amici e la sosia di Michelle Hunziker

Dopo l’annuncio ufficiale della separazione tra Michelle HUnziker e Tomaso Trussardi, si rincorrono voci di ogni sorta per ipotizzare quali siano state le ragioni della rottura. Se prima si pensava ad un riavvicinamento tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, prontamente smentita dal cantante, ora si passa all’ipotesi che sia Trussardi ad avere un’altra storia tra le mani. La fortunata sarebbe una giovane donna, bionda e molto bella, nipote della stilista Elisabetta Franchi. La giovane si chiama Naomi Michelini ed è stata paparazzata in vacanza a Cortina insieme a Trussardi, alle figlie e ad alcuni amici: aperitivi, passeggiate nella neve, un po’ di relax per consolarsi dopo la rottura, certamente pesante per entrambi. Trussardi però non ha scordato il compleanno di Michelle Hunziker il 24 gennaio e le ha fatto gli auguri attraverso i social postando una foto dell’ex compagna con il loro cane Odino Trussardi, la showgirl ha ricondiviso la foto, ma tagliando gli auguri. Bene, ma non benissimo.

Lei, dopo l'allontanamento, è tornata a vivere a Milano, dedicandosi completamente al lavoro in vista di un nuovo programma tutto suo, Michelle Impossible; lui è rimasto a Bergamo da cui però si è concesso una piccola vacanzina sulla neve in buona compagnia. Troppo presto forse per parlare di sviluppi sentimentali con altre persone, staremo a vedere.