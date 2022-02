Stefano de Martino chiarisce su Belen: “Non c’è alcun ritorno di fiamma”

Stefano de Martino è più chiaro e deciso di Belend nel ribattere alle voci che lo vorrebbero di nuovo felicemente innamorato della madre di suo figlio Santiago: "Non c'è alcun ritorno di fiamma, altrimenti non avrei problemi ad ammetterlo”, ha dichiarato durante un’intervista rilasciata al settimanale Gente. Se lei era stata più vaga, lui ha spiegato esattamente cosa sta succedendo: “Siamo due genitori, abbiamo un legame che va al di là di un matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita. Sarebbe strano il contrario, cioè vedere due persone che hanno un figlio e non si incontrano più. Ammetto che per tanto tempo e per mille motivi non ci hanno mai visto insieme, però in una madre e in un padre che passano magari la domenica insieme al loro bambino non ci vedo niente di straordinario”. Nessuna storia d’amore di nuovo in corso. De Martino riesce anche a spiegare le paparazzate notturne che lo hanno immortalato mentre entre ed esce da casa dell’ex moglie: "Un padre e una madre si possono ‘scambiare' il figlio alle nove di sera o alle nove del mattino. Io vado avanti e indietro da casa sua e lei da casa mia, come tutti i divorziati d'Italia. La conquista per due genitori separati come noi deve essere proprio quella di andare al di là del fallimento matrimoniale". Ai romanticoni non rimane che arrendersi: i due non si amano più, almeno non come coppia, ma come famiglia sì, e provano a non far mancare niente al figlio che hanno in comune, neanche il tempo tutti insieme.