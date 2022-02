Birra blu: tutti la vogliono assaggiare e fa anche bene

Un tempo esistevano solo la rossa e la bionda, scegliere era facile; oggi la birra può essere ambrata, non filtrata, senza glutine e adesso anche blu! La birra blu è un’invenzione giapponese che esiste già da alcuni anni, ma che solo adesso sta destando interesse anche in tutto l’occidente. Fu inventata nel 2009 con il nome di Abashiri e adesso ha destato tanto interesse, non tanto per il colore, ma per le sue proprietà benefiche. Il nome deriva dal luogo in cui è prodotta, Abashiri è una città giapponese affacciata sul mare, nel nord-est di Hokkaido. La particolarità di questa birra sono gli ingredienti: viene prodotta utilizzando solo acqua che deriva dallo scioglimento degli iceberg locali; il colore blu deriva dall’aggiunta della spirulina, un’alga azzurra d'acqua dolce. L’alga spirulina si distingue per le sue molte proprietà benefiche, tanto che è diventata un vero e proprio integratore alimentare: è fonte di vitamina B12 e proteine di origine non animale. Secondo alcuni studi la Spirulina aumenta la produzione delle cellule del sistema immunitario, contribuendo alla lotta contro malattie croniche. Pare che abbia effetti benefici anche sul fegato e che sia utile nell’abbassare i livelli di colesterolo nel sangue.

Se pensate che tutti questi benefici sono contenuti in una birra, viene subito voglia di ubriacarsi, unico neo: il gusto non è quello della bionda media che tanto amate, ma ad ogni nuovo gusto bisogna fare l’abitudine: cin cin.