Totti smentisce la rottura con Ilary; “Mi sono stancato di dover smentire”

Francesco Totti non ha fatto passare neanche 24 ore dalle insistenti voci uscite sulla rottura con la moglie Ilary Blasi, prima di smentire ufficialmente attraverso il suo profilo Instagram. Er capitano in alcune storie Instagram è apparso piuttosto scocciato, insolitamente cupo e ha tirato le orecchie a tutti coloro che hanno insinuato la fine della sua relazione con la presentatrice e madre dei suoi 3 figli. Sono proprio loro al centro del breve discorso di Totti: “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia, non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news; mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose, di fare attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e i bambini vanno rispettati”, lapidario e di poche parole Totti conclude con un’ultima storia: “Sinceramente mi sono stancato di dover smentire”.

Insomma freddo e lapidario, papà Totti ci tiene a difendere la sua famiglia dalle voci di rottura. Smentisce additando le notizie come fake news, mentre la moglie poco dopo pubblica un video che mostra la famiglia riunita al ristorante. Come a dire: “altro che crisi”, eppure sembra tutto un po’ forzato con Totti di umore nero sullo sfondo. Ilary, al contrario, sembra averla presa molto meglio e se la ride con il cameriere prima di mostrare la tavola imbandita. Lunga vita alla coppia più verace de Roma!