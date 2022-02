Due gemelli sposano due gemelle e contemporaneamente hanno due figli

I gemelli sono abituati a fare tutto insieme fin da piccolissimi, però solitamente a una certa età ognuno acquisisce la sua libertà, con i suoi tempi. Questa famiglia originaria della Virginia è un caso del tutto particolare: due gemelli omozigoti si sono sposati con due gemelle omozigote e hanno fatto un figlio per ciascuna coppia, quasi contemporaneamente! Brittany e Briana Deane hanno sposato altri due gemelli omozigoti, Josh e Jeremy Salyers, 35 anni. Brittany e Josh hanno dato alla luce il figlio Jett, mentre Briana e Jeremy hanno avuto il figlio Jax. La coppia ha partecipato alla trasmissione Entertainment Tonight per raccontare la loro particolare storia. Jeremy ha detto "mi sento come se fossi anche il papà di Jett, e penso che mio fratello senta lo stesso istinto nei confronti di mio figlio Jax. Cresceremo i bambini insieme come una grande famiglia". Le due famiglie condividono la stessa casa e anche lo stesso conto in banca, quindi non dovrebbero avere problemi economici. Le coppie si sono conosciute proprio ad un raduno di gemelli, una sorta di festival dedicato ai twins durante cui è subito partita la doppia scintilla. La proposta è stata fatta simultaneamente e con anelli identici. La cerimonia nuziale deve essere stata piuttosto spiazzante con gli sposi vestiti uguali, speriamo che i mariti abbiano baciato le spose giuste! Ovviamente in questo quadretto anche la maternità non poteva che arrivare simultaneamente!

"Josh e io - racconta Jeremy al Daily Mail - sapevamo che avremmo sposato due gemelle, ce lo sentivamo, avevamo anche fatto un patto, siamo stati fortunati a trovarle".