I solar trees: la scelta più bella ed efficace tra i pannelli solari

Gli alberi solari o solar tree sono dei pannelli fotovoltaici a forma di albero: le “foglie” della struttura sono quelle che catturano la luce, che convertita in energia viaggia attraverso i rami fino al tronco dove si trova una batteria da ricaricare. I solar tree non sono una novità dell’ultimo minuto, ma sono sempre più apprezzati per la loro efficienza, occupando una superficie ridotta si estendono poi in altezza riuscendo a catturare molta energia solare.

Come gli alberi veri anche i solar tree producono ombra, riducendo la quantità di energia termica riflessa da asfalto e cemento e contribuendo alla lotta contro i cambiamenti climatici in corso. Come espresso dall’esperto di energie rinnovabili Karsten Neumeister, scegliere gli alberi solari è l’idea probabilmente più economica: “Oltre a pulire i detriti dai pannelli solari di tanto in tanto, gli alberi solari sono unità elettriche autonome che richiedono poca o nessuna manutenzione”. Infine un altro punto a favore rispetto ai classici pannelli solari è che si fanno notare: “Le strutture attirano infatti immediatamente l’attenzione, trasmettendo un messaggio di creatività, intraprendenza, umiltà e necessità di incorporare la sostenibilità nella vita di tutti i giorni”. I solar tree più belli in circolazione sono sicuramente quelli giapponesi Gardens By the Bay di Singapore: un parco di 101 ettari di superficie bonificata (1,01 km²), situato nel centro di Singapore, pieno di alberi solari ed ecologici con altezza tra i 25 e i 50 metri e di notte si illuminano, creando uno spettacolo unico. Un bel modo di unire utilità e bellezza.