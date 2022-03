Australia: investe il pappagallo del capo e viene licenziato

Questa è la storia del pappagallo Cracker, finita in tragedia. Il pappagallo era di razza Galah e di colore rosa, un pennuto molto particolare, che purtroppo è stato investito in un incidente “sul lavoro”. Il pappagallo, di proprietà dell’impresario Gregg Dunshea, si trovava in azienda con lui, come spesso accadeva, e stava svolazzando nei dintorni dell’edificio. Il signor O’Keefe, stava guidando quando il pappagallo ha iniziato a volare intorno al mezzo, fino a che inavvertitamente l’uomo lo ha investito, uccidendolo sul colpo.

L’episodio è stato registrato dalle telecamere di sorveglianza e dopo aver visionato i video il capo ha deciso di licenziare il dipendente per aver ucciso il pennuto, cosa che secondo lui si poteva evitare, portando il pappagallo in salvo prima. Di contro, il dipendente ha sostenuto che fosse impossibile afferrare il pappagallo perché mordeva, e dice di non aver visto nemmeno dagli specchietti che fosse a portata di ruota. Dopo il licenziamento è arrivata però la denuncia del lavoratore che sostiene che ci sia stata un'ingiustizia; in effetti il tribunale ha dato ragione all’uomo licenziato, stabilendo anche un risarcimento da destinare a O’Keefe. Il titolare dell'azienda è rimasto incredulo per la sentenza: ”Non posso credere di avere perso il nostro animale di famiglia, un bellissimo pappagallo rosa dal carattere e dal piumaggio insostituibile – ha dichiarato Gregg -. O’Keefe ha ucciso il mio animale da compagnia e siccome ho perso una parte della famiglia è impensabile che lui adesso debba anche ricevere un risarcimento”.